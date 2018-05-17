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Михаил Турецкий возьмется за обучение детей пению
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Михаил Турецкий возьмется за обучение детей пению 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @TuretskyChoir
Создатель и руководитель знаменитого "Хора Турецкого" и Soprano Михаил Турецкий всерьез взялся за идею создания детского хора. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
Он отметил, что в данный момент времени недостаточно. Но совсем скоро под его руководством будут открыты детские школы хорового искусства. Михаил Турецкий отметил, что обучение в них будет проходить по специальной авторской программе.
"Хор Турецкого" — вокальное объединение из 10 солистов-мужчин. Участники хора исполняют песни на множестве различных языков, без фонограммы. А тембр голоса каждого вокалиста может заменить музыкальное сопровождение.
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