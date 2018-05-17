Центр дневного пребывания детей заработает летом на Пенягинской улице

В рамках программы городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в Центре поддержки семьи и детства СЗАО по адресу: Пенягинская улица, дом 20, корпус 1 откроется центр дневного пребывания для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Центр будет работать в три смены с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00:

— 1 смена — с 1.06.2018 по 29.06.2018;

— 2 смена — с 2.07.2018 по 30.07.2018;

— 3 смена — с 1.08.2018 по 28.08.2018.

Как сообщил портал правительства Москвы, для школьников будут организованы интересные мастер-классы, познавательно-развивающие игры, викторины, спортивные соревнования, увлекательные занятия со специалистами. А также запланировано посещение развлекательных мероприятий, театров, музеев; проведение экскурсий. (ср)