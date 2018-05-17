Астраханские детские больницы поделятся опытом высокотехнологичной помощи на конференции

АСТРАХАНЬ, 17 мая. / ТАСС /. Конференция Ассоциации детских больниц России, основная тема которой оказание высокотехнологичной и специализированной медпомощи детям, открылась в четверг в Астрахани. В рамках мероприятия регион представит свой опыт в этом направлении, за счет которого, в частности, удалось добиться снижения младенческой смертности за последние три года почти на треть, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора области.

"В 2016 году высокотехнологичная помощь детям осуществлялась в регионе по трем профилям, в 2017 году — по шести, а сейчас добавляется еще один — эндокринология. Закономерным результатом нашей комплексной работы за последние три года считаю снижение на 27,5% (показатель в 2017 году был 5,8 на тысячу родившихся живыми детей) уровня младенческой смертности в регионе. По уровню рождаемости область на 9% опережает ЮФО и на 5% — Российскую Федерацию. Своим опытом мы готовы поделиться", — цитирует пресс-служба губернатора Астраханской области Александра Жилкина

По информации пресс-службы, участники конференции, а это главные врачи детских больниц из 60 субъектов РФ, познакомятся с работой областной детской клинической больницей имени Силищевой, которая считается флагманом детского здравоохранения на юге России. В частности, в больнице работает первый в регионе диагностический центр, а также отделение катамнестического наблюдения детей раннего возраста. В медучреждении налажена видеосвязь с отдаленными районами области, благодаря чему можно быстро получить консультативную помощь лучших региональных врачей. Кроме того, в больнице есть опыт редчайших нейрохирургических операций: самый маленький вес ребенка, которому хирурги сделали операцию на головном мозге, — всего 900 граммов.

"Также с июня впервые в Астраханской области мы начнем устанавливать инсулиновые помпы детям, страдающим сахарным диабетом. Прежде, чтобы получать такую помощь, маленькие пациенты были вынуждены выезжать в центральные регионы страны. Сейчас мы также на стадии получения лицензии по нейрохирургии", — рассказал журналистам главный врач больницы Арташес Симонян.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения области, в целом объем высокотехнологичной медицинской помощи в медучреждениях области с 2013 года вырос почти вдвое — сейчас ВМП получают порядка 11 тыс. человек. Конференция Ассоциации детских больниц России продлится в течение двух дней.