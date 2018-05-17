Воспитанники ансамбля «Забавы» из Бутырского района приняли участие в фестивале «Дети России»

Младшая и средняя группы ансамбля народного и эстрадного танца «Забавы» из Бутырского района приняли участие во Всероссийском открытом фестивале детского и юношеского творчества «Дети России» в Севастополе. Об этом сообщили в администрации образовательного комплекса №1236.

— Фестиваль был организован при поддержке Российского Государственного военного историко-культурного цента при правительстве Российской Федерации . Помимо этого, находясь в Севастополе, ансамбль принял участие в пяти различных концертных программах, — пояснили в администрации.

Отмечается, что за время поездки ребятам также удалось посетить различные познавательные экскурсии. (вт)