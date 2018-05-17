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Воспитанники ансамбля «Забавы» из Бутырского района приняли участие в фестивале «Дети России»
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Воспитанники ансамбля «Забавы» из Бутырского района приняли участие в фестивале «Дети России» 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Младшая и средняя группы ансамбля народного и эстрадного танца «Забавы» из Бутырского района приняли участие во Всероссийском открытом фестивале детского и юношеского творчества «Дети России» в Севастополе. Об этом сообщили в администрации образовательного комплекса №1236.
— Фестиваль был организован при поддержке Российского Государственного военного историко-культурного цента при правительстве Российской Федерации. Помимо этого, находясь в Севастополе, ансамбль принял участие в пяти различных концертных программах, — пояснили в администрации.
Отмечается, что за время поездки ребятам также удалось посетить различные познавательные экскурсии. (вт)
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