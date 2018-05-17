Свыше 15 тысяч детей страдают избыточным весом в Московской области

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости . В Подмосковье 35,5 тысячи детей в возрасте до 17 лет страдают заболеваниями эндокринной системы.

В Московской области, по данным на 2017 год, заболеваниями эндокринной системы страдают 35,5 тысячи детей в возрасте до 17 лет. Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что у 15,5 тысячи из них выявлено ожирение. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на подмосковный Минздрав.

"Не секрет, что эндокринные заболевания, расстройство питания и нарушение обмена веществ являются одной из основных причин развития ожирения — как у взрослых, так и у детей", — сообщил Дмитрий Марков.

Глава Минздрава добавил, что из всех несовершеннолетних, у кого были обнаружены данные заболевания, 26,9 тысячи детей были взяты под диспансерное наблюдение. У 10 тысяч детей такой диагноз был выявлен впервые в жизни. Среди детей до 17 лет такие проблемы со здоровьем выявлены у 25,3 тысячи детей возрасте от 0 до 14 лет и у 10 тысяч подростков в возрасте от 15 до 17 лет, уточнил министр.

В Московской области функционируют восемь Центров здоровья для детей, где можно пройти профилактическое обследование, сдать экспресс-анализ на определение холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, выполнить другие диагностические процедуры.