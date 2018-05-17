В Калининграде председатель облдумы предложила создать орган, отвечающий за аттракционы

Мой Калининград. В Калининграде председатель областной думы Марина Оргеева сегодня, 17 мая 2018 года, приняла участие в оперативном совещании правительства Калининградской области.

В рамках заседания обсуждались вопросы организации безопасной и интересной летней оздоровительной кампании.

В ходе обсуждения вопроса председатель Оргеева предложила подумать над созданием органа, который бы контролировал аттракционы и проверял их техническое состояние. В настоящее время таких органов не существует, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 17 мая 2018 года, в пресс-службе облдумы.

— В летний период количество аттракционов увеличивается. Не только в Калининграде, но и в городах области. Нужно проверять техническое состояние аттракционов, принимать меры, чтобы избежать несчастных случаев, — подчеркнула Марина Оргеева.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал подумать над решением проблемы.

О готовности к проведению летней оздоровительной кампании доложила министр социальной политики Анжелика Майстер . По ее словам, с 15 мая проводится приемка учреждений членами комиссии по организации отдыха и оздоровления детей при правительстве Калининградской области, в которую вошли представители заинтересованных структур. Возглавляет комиссию заместитель председателя правительства региона Илья Баринов

Специалисты проверяют, как исправлены те замечания, которые были даны в ходе апрельских выездов в загородные лагеря и центры. Во вторник, 22 мая, итоги проверок подведут на расширенном заседании комиссии с участием заместителей глав муниципальных образований, балансодержателей и руководителей загородных оздоровительных лагерей и центров.. О подготовке к летней оздоровительной кампании доложила и руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура

«На сегодня согласно изменениям в федеральный закон, из 281 одного лагеря, проходящего санитарно-эпидемиологическую экспертизу, 223 лагеря получили положительное экспертное заключение (79,4%), 18 лагерей — отрицательное (6,4%), в отношении еще 40 организаций (14,2%) экспертиза продолжается», — рассказала руководитель управления Роспортебнадзора.

По ее словам, из 16 загородных стационарных лагерей положительное экспертное заключение имеет пока только одно учреждение — «Социально-оздоровительный центр» в Светлогорске. В отношении остальных экспертиза продолжается, либо руководители ещё не подали своих заявлений.

Из 253 лагерей с дневным пребыванием 215 (85%) получили положительные экспертные заключения, однако по 13 учреждениям имеются замечания, которые сейчас исправляются, еще в отношении 25 организаций экспертиза продолжается.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала, что во всех загородных лагерях будет использовано новое меню горячего питания, которое было презентовано в начале мая. Большинство лагерей с дневным пребыванием также перейдут на него.