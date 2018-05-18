В Киренске Иркутской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

17 мая сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» по традиции приняли участие в ежегодной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

В этом году встреча сотрудников полиции состоялась с воспитанниками МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска». Полицейские рассказали детям о том, что каждый день без исключения они выполняют физические упражнения, которые помогают становиться сильными и выносливыми, а это главные качества, способствующие успешному задержанию правонарушителя.

Восторг и бурю эмоций у детей вызвало неожиданное появление в зале мультипликационного героя Симки, роль которой исполнила инспектор направления по исполнению административного законодательства Дарья Александрова . Дети с удовольствием повторяли движения зажигательного танца, при этом сотрудники полиции не отставали от малышей.

По завершению танца воспитанники устроили проверку на выносливость молодым сотрудникам полиции, которые под дружный счет окружающих показали умение отжиматься от пола и с легкостью выполнили другие предложенные задания.

Все без исключения получили заряд бодрости и хорошего настроения. Наградой для сотрудников стали положительные эмоции детей, блеск в их глазах и неподдельные улыбки на лицах.