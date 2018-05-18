Ещё
В Киренске Иркутской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В Киренске Иркутской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
17 мая сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» по традиции приняли участие в ежегодной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
В этом году встреча сотрудников полиции состоялась с воспитанниками МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска». Полицейские рассказали детям о том, что каждый день без исключения они выполняют физические упражнения, которые помогают становиться сильными и выносливыми, а это главные качества, способствующие успешному задержанию правонарушителя.
Восторг и бурю эмоций у детей вызвало неожиданное появление в зале мультипликационного героя Симки, роль которой исполнила инспектор направления по исполнению административного законодательства Дарья Александрова. Дети с удовольствием повторяли движения зажигательного танца, при этом сотрудники полиции не отставали от малышей.
По завершению танца воспитанники устроили проверку на выносливость молодым сотрудникам полиции, которые под дружный счет окружающих показали умение отжиматься от пола и с легкостью выполнили другие предложенные задания.
Все без исключения получили заряд бодрости и хорошего настроения. Наградой для сотрудников стали положительные эмоции детей, блеск в их глазах и неподдельные улыбки на лицах.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Киселевске полицейские организовали для воспитанников детского дома «Зарядку со стражем порядка» В Череповце сотрудники ГИБДД провели для детей интерактивные дворовые занятия по изучению ПДД В Самарской области полицейские и общественники провели для детей экскурсию в кинологическом центре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Как живут актёры с дефектами внешности3
Гузеева в эфире проверила грудь героини4
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Как Гурченко и Гундарева уродовали себя для роли
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение