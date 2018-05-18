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В Киселевске полицейские организовали для воспитанников детского дома «Зарядку со стражем порядка»
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В Киселевске полицейские организовали для воспитанников детского дома «Зарядку со стражем порядка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники отдела МВД России по г. Киселевску приехали в гости к воспитанникам детского дома «Радуга». Полицейские организовали для ребят утреннюю спортивную разминку.
Под руководством специалиста направления профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом младшего лейтенанта внутренней службы Дениса Пилишина дети выполнили гимнастические упражнения. После этого для маленьких спортсменов стражи порядка организовали мастер-класс по самообороне. Ряд приемов, применяемых сотрудниками полиции в повседневной служебной деятельности, дети выполнили самостоятельно, повторяя все движения инструкторов. Кроме того, сотрудники полиции рассказали несовершеннолетним о вреде курения и употребления наркотических средств, о пользе занятий спортом.
По окончании мероприятия дети пообещали стражам правопорядка, что будут регулярно делать утреннюю зарядку и вести здоровый образ жизни.
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