Ямальские студенты дали благотворительный концерт

В Ямальском многопрофильном колледже студенческие и профессиональные коллективы дали благотворительный концерт, все собранные средства поступят в фонд «Ямине».

В числе зрителей были городские предприниматели, депутаты и неравнодушные ямальцы — все те, кто откликается на чужую беду.

«Вы совершаете поступок исключительной важности — делитесь теплом своих сердец с теми, кто в нем более всего нуждается. Вы не отворачиваетесь, не проходите мимо страданий детей. Вы им помогаете. Вот так просто, благотворительным концертом, вы поможете пройти реабилитацию или получить лечение конкретным детям, а значит подарите счастье им и их семьям», — обратилась к участникам депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер

Вход в зал бесплатный, пожертвовать в пользу нуждающихся в поддержке детей можно было любую сумму. Активных меценатов отметили благодарностями. Это первая большая благотворительная акция ЯМК, студенты планируют сделать её постоянной.