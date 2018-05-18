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Ямальские студенты дали благотворительный концерт
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Ямальские студенты дали благотворительный концерт 

ИА Север-Пресс 21 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямальском многопрофильном колледже студенческие и профессиональные коллективы дали благотворительный концерт, все собранные средства поступят в фонд «Ямине».
В числе зрителей были городские предприниматели, депутаты и неравнодушные ямальцы — все те, кто откликается на чужую беду.
«Вы совершаете поступок исключительной важности — делитесь теплом своих сердец с теми, кто в нем более всего нуждается. Вы не отворачиваетесь, не проходите мимо страданий детей. Вы им помогаете. Вот так просто, благотворительным концертом, вы поможете пройти реабилитацию или получить лечение конкретным детям, а значит подарите счастье им и их семьям», — обратилась к участникам депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер.
Вход в зал бесплатный, пожертвовать в пользу нуждающихся в поддержке детей можно было любую сумму. Активных меценатов отметили благодарностями. Это первая большая благотворительная акция ЯМК, студенты планируют сделать её постоянной.
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