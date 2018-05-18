Как в Самаре следят за безопасностью детей на игровых площадках

Тема детской безопасности актуальна всегда, но особенно в летний сезон. Не секрет, что в большинстве парков и торговых центров Самары есть детские развлекательные площадки. И для многих родителей это действительно удобно: пока ребенок играет, взрослые могут пробежаться по магазинам или посидеть в кафе. Но уверены ли вы, что в игровой зоне ваше чадо находится в полной безопасности? Что в лабиринте за ним неусыпно присматривает сотрудник площадки, а выбранная для получения острых ощущений карусель соответствует всем нормам? Травматизм и гибель детей в игровых и развлекательных зонах не часто, но все же случаются.

Буквально на этой неделе в городе Белинский Пензенской области ребенок упал с батута и был госпитализирован с серьезными травмами. Следователи установили, что утром 14 мая семилетний мальчик со старшим братом пришел на аттракционы и после покупки билета стал прыгать на батуте, который оказался закреплен ненадлежащим образом, одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю. В СК РФ отмечают, что сейчас мальчик с сотрясением головного мозга, ушибами лица и ноги находится на стационарном лечении в областной больнице. А в отношении владельца парка аттракционов (предпринимателя из Самарской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи также отмечают, что в рамках уголовного дела будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении данного вида предпринимательской деятельности.

Вспомним и случай 2015 года, когда трехлетняя самарская девочка задохнулась, катаясь с горки на летней террасе ресторана «Марракеш», попав головой в непонятно откуда взявшуюся веревочную петлю. И, конечно, все мы никогда не забудем страшную трагедию в Кемерове…

И пока самарцы доверяют свои жизни всевозможным аттракционам, журналисты «Волга Ньюс» проверили их «с пристрастием». Недалеко от редакции — ТЦ «ГудОк», в нем на третьем этаже — детский парк развлечений «МегаЛэнд». Возрастных ограничений для посещения аттракционов нет. Для школьников — многоуровневый лабиринт, игровые автоматы и батуты, для малышей — специальный «Детский сад» в виде замка.

Решили оставить ребенка на мягкой площадке? Заполните анкету: номер телефона и данные о ребенке. Отойти минут на 15? Не вопрос! Но имейте в виду, что на киносеанс или за продуктами сходить уже не получится: ребенок может устать или захотеть в туалет, да и аниматоров, которые отвечают за здоровье ребенка, здесь нет. «За детьми на площадке мы не смотрим, за каждым не бегаем, это не входит в наши обязанности, — говорит гувернер Светлана. — Мы наблюдаем только за общим порядком. Упасть и поцарапать колени тут просто невозможно — колючих и острых предметов нет, все безопасно. Аптечка в норме, каждый день проверяем: и йод, и зеленка, и перекись, и бинты. Если вдруг что-то серьезное происходит с ребенком, мы вызываем скорую помощь».

Светлана признается: после пожара в «Зимней вишне» в торговые центры Самары нагрянули с проверками. «У нас учения были несколько раз, — рассказала она. — Весь „ГудОк“ выходил на улицу, детей тоже выводили, правда, в развлекательной форме: они цеплялись за кольца, и таким паровозиком мы покидали здание».

Игры в лабиринтах

Развлекательный парк «Фанки Таун» находится на четвертом этаже другого самарского ТЦ — молл «Аврора». Карусели, батуты, аттракционы — все это для детей доступно только в сопровождении взрослых. Оставить ребенка одного можно лишь в лабиринте, и то не более чем на 60 минут. При этом, по словам администратора Татьяны, с детьми находится оператор, который следит за порядком на площадке. «Детей из лабиринта не выпускаем, только если очень сильно захотят в туалет. А так, по всем остальным вопросам сразу звоним родителям».

Но когда мы дошли до площадки, то увидели, что оператора на рабочем месте не было. Дети могут зайти в лабиринт самостоятельно, без взрослых. Администратор объяснила это тем, что в самом лабиринте детей нет, значит, и присмотр за площадкой не нужен. А вот на просьбу показать аптечку получили такой ответ: «Ну, обычный пластырь, перекись и бинт, чтобы продезинфицировать ранку, найдем. В остальном, если что-то происходит, родители должны вызвать скорую помощь».

Похожую ситуацию наблюдаем и в торговом центре «Космопорт», в развлекательном парке «Каникулы». Подняться туда возможно только на лифте. На территории парка дети находятся в сопровождении взрослых. На «детсадовской» площадке работает аниматор, который следит за порядком и при необходимости готов оказать первую помощь маленьким посетителям. По нашей просьбе молодой парень несколько минут нес аптечку, а потом с ухмылкой спросил: «Открывать или что?» В аптечке, помимо бинтов, йода и зеленки, лежали таблетки без опознавательных знаков и мазь «Синтомицин» от ожогов второй-третьей степени и глубоких ран. «Ну, это так, на всякий случай, — смущенно ответил аниматор. — А вообще, у нас родитель заполняет бланк и подписывается под тем, что оператор не несет ответственности за жизнь ребенка. Ответственные здесь только вы».

В рамках закона

Всем родителям следует знать: детские площадки и игровые комнаты не являются образовательным или дошкольным учреждением, многие из них позиционируют себя как детский аттракцион — не более того. Но как тогда регулируется их деятельность? «Закона, регулирующего конкретно деятельность таких площадок, не существует, — рассказал „Волга Ньюс“ руководитель СООО „Защита прав потребителей Самарской области“ Федор Разагатов. — Работа этих организаций попадает разве что под действие ст. 14 закона „О защите прав потребителей“, которая говорит о безопасности потребителя и обязанности возмещения ущерба, причиненного в результате некачественного оказания тех или иных услуг». Вот только, по словам эксперта, если услуга оказана бесплатно и никакого документального подтверждения ее предоставления нет, значит, и закон не действует. В таком случае получается, что родители осознанно оставили ребенка чужому человеку, а значит, и ответственность за безопасность вашего малыша лежит только на вас самих.

В то же время деятельность игровых комнат, в которых образовательная деятельность не осуществляется и которые размещаются вне дошкольных образовательных учреждений, регулируется общим Федеральным законом № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним работники организаций, связанных с воспитанием детей, должны иметь личные медицинские книжки, в которых обязана присутствовать информация о результатах ежегодного медосмотра, профилактических прививках и гигиеническом обучении.

По информации Роспотребнадзора, на входе в лабиринты и детские комнаты обязательно должен быть стенд с указанием информации о графике работы аттракциона, перечне и порядке оказания услуг, ценах, правилах, реквизитах и т. д. Само же игровое оборудование для детей в обязательном порядке должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

Уверенность приходит с годами

"Волга Ньюс" в свое время обращался во всевозможные надзорные органы, чтобы понять: кто же все-таки осуществляет контроль за разного рода каруселями и экстремальными аттракционами. Выяснилось, что ни Ростехнадзор , ни Госстройнадзор, ни Росстандарт государственный контроль и надзор за безопасностью эксплуатации аттракционов не осуществляют. Проверки проводятся только в случаях, если на аттракционе уже произошло ЧП, или кто-то обратился с жалобой на конкретную карусель, и в связи с этим проверки требует прокуратура

Снимает с себя ответственность и Роспотребнадзор : «Деятельность, устройство, содержание и организация аттракционов и парков развлечений не регламентируются действующими санитарными нормами и правилами, — говорится в официальном ответе ведомства. — Управление не участвует в выдаче разрешений для начала работы объектов активного отдыха и не проводит проверки на предмет безопасности».

Что же получается: оставлять ребенка аниматорам и воспитателям в торговых и развлекательных центрах не стоит вовсе? Детский психолог Анастасия Пачколина считает, что как минимум маленького ребенка не стоит оставлять с чужими людьми. «Что касается возраста дошкольного детства, то доверять ребенка аниматору в торговом центре я бы не стала, — говорит она. — Все мы знаем, что ТЦ относятся к зонам повышенной опасности, и даже самый хороший аниматор может не справиться с эвакуацией, так как для этого может не оказаться подходящих условий. Но с дошкольного возраста важно объяснять азы безопасности и примерно к 9-10 годам оставлять ребенка под присмотром, отлучаясь по своим делам. Если готовить ребенка постепенно, не торопя события, то к подростковому возрасту он будет хорошо ориентироваться в общественных местах, зная правила безопасности и чувствуя себя уверенно».

Не верьте на слово

Ну, а как быть с подвижными и экстремальными аттракционами, такими как американские горки, батуты и карусели? Как убедиться в их безопасности, ведь риск получить травму здесь еще выше. «До пуска все карусели должен осматривать механик, — рассказали „Волга Ньюс“ в аттракцион-кафе „Три медведя“, работающего в Парке Гагарина. — После проверки каждого аттракциона ставится подпись оператора, подпись администратора и механика. При желании каждый родитель может заглянуть в журнал и удостовериться в том, что аттракцион проверяли. Надежность ремней безопасности проверяется перед каждым запуском каруселей. У каждого сотрудника есть должностные инструкции. Кроме того, перед каждым аттракционом висят правила, на которые мы регулярно обращаем внимание посетителей».

Кстати, как рассказывают в «Трех медведях», некоторые родители просят прокатить маленьких детей на аттракционах, предназначенных для более старших. В таком случае от неадекватной просьбы спасает ростомер, а вот насчет возраста приходится верить родителям на слово. И в этом, на наш взгляд, заключается одна из самых частых причин неприятностей. Идя на поводу детских уговоров, родители отправляют ребенка одного на испытание, которое и взрослому-то может показаться страшным. Результатом в лучшем случае может стать испуг и стойкое отторжение подобных аттракционов на несколько лет вперед. В худшем, о подобном поступке придется жалеть всю оставшуюся жизнь.

Анастасия Пачколина, детский психолог:

— Далеко не каждый малыш хорошо формулирует мысли. Ребенок может испытать сильный стресс от того, что чужие взрослые не поняли его потребностей (если вдруг захотелось попить или сходить в туалет). Во-вторых, до трех лет формируются отношения «я — близкий», и малыш должен оставаться только с хорошо знакомыми людьми, дающими ему чувство безопасности.