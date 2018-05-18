Алтайский Роспотребназор интересует питание в школах и детсадах

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул с 18 по 25 мая проводит «горячую линию», посвященную вопросам качества и безопасности питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Как сообщает сайт ведомства, специалисты готовы оказать любую консультационную помощь обратившимся гражданам по вопросам безопасности детского питания в детских образовательных учреждениях, а также принять к сведению конструктивные предложения по улучшению качества детского «общепита».

Номера телефонов «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-28-64 и 8 (385-2) 24-86-00. Звонить можно с понедельника по четверг — с 8.30 до 17 часов, в пятницу — с 9 утра до 12.45.