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Алтайский Роспотребназор интересует питание в школах и детсадах
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Алтайский Роспотребназор интересует питание в школах и детсадах 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул с 18 по 25 мая проводит «горячую линию», посвященную вопросам качества и безопасности питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Как сообщает сайт ведомства, специалисты готовы оказать любую консультационную помощь обратившимся гражданам по вопросам безопасности детского питания в детских образовательных учреждениях, а также принять к сведению конструктивные предложения по улучшению качества детского «общепита».
Номера телефонов «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-28-64 и 8 (385-2) 24-86-00. Звонить можно с понедельника по четверг — с 8.30 до 17 часов, в пятницу — с 9 утра до 12.45.
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