Права сирот и детей без попечения нарушали в Хабаровске

Транспортная прокуратура Хабаровска выявила нарушения прав детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Прокуратура провела проверку соблюдения прав детей без попечения и сирот и обнаружила нарушения. Семь студентов очной формы обучения Хабаровского техникума железнодорожного транспорта и Дальневосточного государственного университета путей сообщения были лишены полного государственного обеспечения.

Детям-сиротам не предоставили бесплатное питание, обувь и одежду, и не возместили их стоимость. Также детям не оказывали медицинскую помощь. Первокурсница на попечении техникума не получала государственной социальной стипендии.

Транспортный прокурор обратился к ректору Университета с выявленными нарушениями. Права детей восстановили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.