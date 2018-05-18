Ещё
Права сирот и детей без попечения нарушали в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Права сирот и детей без попечения нарушали в Хабаровске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Транспортная прокуратура Хабаровска выявила нарушения прав детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Прокуратура провела проверку соблюдения прав детей без попечения и сирот и обнаружила нарушения. Семь студентов очной формы обучения Хабаровского техникума железнодорожного транспорта и Дальневосточного государственного университета путей сообщения были лишены полного государственного обеспечения.
Детям-сиротам не предоставили бесплатное питание, обувь и одежду, и не возместили их стоимость. Также детям не оказывали медицинскую помощь. Первокурсница на попечении техникума не получала государственной социальной стипендии.
Транспортный прокурор обратился к ректору Университета с выявленными нарушениями. Права детей восстановили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
360tv.ru: последние новости
В парке культуры и отдыха «Измайлово» прошел велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» Мать жестоко избила ребенка во Владивостоке Детсадовцы из Красноярска стали педагогами для детей с аутизмом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей52
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Как живут актёры с дефектами внешности3
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Как Гурченко и Гундарева уродовали себя для роли
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение