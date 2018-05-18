Юный кузассовец получил компенсацию за сломанный позвоночник

Девятилетний житель Прокопьевского района получил компенсацию за сломанный позвоночник.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2016 года мальчик катался на горке в поселке Новосафоновском Прокопьевского района. В какой-то момент между ним и 12-летним мальчиком произошел конфликт, старший ребенок столкнул его с горки. Мальчик упал и ударился спиной. В результате у него был диагностирован компрессионный перелом тела позвонка Н-10.

Ребенок терпел сильные боли, около полугода проходил реабилитацию, был ограничен в движении и вынужден носить жесткий корсет. Кроме того, ребенка пришлось перевести в школу с облегченной программой, так как он сильно отстал по учебе.