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Юный кузассовец получил компенсацию за сломанный позвоночник
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Юный кузассовец получил компенсацию за сломанный позвоночник 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Девятилетний житель Прокопьевского района получил компенсацию за сломанный позвоночник.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2016 года мальчик катался на горке в поселке Новосафоновском Прокопьевского района. В какой-то момент между ним и 12-летним мальчиком произошел конфликт, старший ребенок столкнул его с горки. Мальчик упал и ударился спиной. В результате у него был диагностирован компрессионный перелом тела позвонка Н-10.
Ребенок терпел сильные боли, около полугода проходил реабилитацию, был ограничен в движении и вынужден носить жесткий корсет. Кроме того, ребенка пришлось перевести в школу с облегченной программой, так как он сильно отстал по учебе.
Судмедэксперт расценил травму как вред здоровью средней степени тяжести. Мать пострадавшего мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой взыскать компенсацию морального вреда для своего сына. После рассмотрения дела судом ребенок получил 10 000 рублей в качестве компенсации.
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