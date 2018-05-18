Репортаж из кабинета: меняем места в садиках вместе с екатеринбургскими родителями

Начало приёма заявлений на смену детского сада, день третий. Управление образования на Хомякова открывается в 9 утра, к этому моменту перед дверью уже скапливается небольшая очередь из родителей. Некоторые пришли уже не в первый раз — вчера или позавчера они развернулись, увидев такую очередь, или не успели пройти. Заявления на смену детских садов начали принимать 15 мая. Но все торопятся попасть в первые дни.

Верх-Исетский район в этом плане сложный. К нему частично относится жилфонд в Академическом, где детей живёт намного больше, чем есть мест в садиках, а также Мичуринский, где в этом году нет набора в новом образовательном центре. Люди получают места в пределах своего района, но зачастую это совсем не шаговая доступность. Про то, что места в дошкольных учреждениях должны быть в шаговой доступности, в законе об образовании не говорится.

В очереди нередко возникают конфликты. В один из первых дней приёма заявлений два папы так повздорили, что пришлось даже вызывать полицию. Но к концу недели накал страстей немного поутих. 17 мая в очереди было записано с полсотни человек.

Все эти три дня сотрудники, которые занимаются приёмом заявлений на смену детского сада, работают в режиме тройной нагрузки. Они как многорукие Шивы — заполняют электронные формы в компьютерах, отвечают на телефонные звонки горожан и принимают посетителей. Из успокоительного у них только чай.

В кабинете, очереди в который люди занимают с ночи, мы провели около часа, чтобы посмотреть и послушать, с какими проблемами приходят в районное управление образования, почему посетителей не устраивают доставшиеся им места в садиках и как всё-таки правильно всё сделать, чтобы получить то, что хочешь.

Бланки на смену заявлений уже лежат в холле. Родители, советуясь друг с другом, заполняют их до того, как попадут на приём.

Эпизод первый. Осенний ребёнок

— Паспорт, свидетельство о рождении, — просит специалист управления Юлия Альканова. С этой просьбы начинается каждый новый прием.

Выясняется, что ребёнку, о месте для которого пришла узнать мама, ещё два года.

— Мы живём учебными годами и рассматриваем тех, кому к моменту начала учебного года, то есть к 1 сентября, исполнилось полных три года, — разъясняет сотрудница. — Сколько будет вашему ребёнку?

— 2 и 10.

— То есть полных годов — два. Поскольку ваш ребенок осенний, то вы имеете право написать заявление, чтобы он попал в возрастную группу с трёх лет. Но вы должны понимать, что ваш ребёнок с этой же возрастной группой пойдёт потом в школу, то есть в 6 лет 10 месяцев. Вы сейчас можете написать такое заявление, чтобы уже в ближайшее доукомплектование, которое начнётся с 1 июля, программа вас рассматривала как трёхлеточку.

— То есть сейчас у нас места нет?

— На сегодняшний момент вы в очереди 567-е.

— Но другим дали, которым тоже ещё нет трёх…

— Комплектуются дети по дате постановки на учёт. Вы встали в апреле 16-го года. Если дойдут до вашей даты по двухлетке, вам предложат группу как двухлетке. Если нет, вы напишете заявление в возрастную группу на год старше.

В Екатеринбурге, напомним, у двухлетних детей шансов попасть в садик, к сожалению, очень мало — ясельных групп хватает только на льготников. Поэтому очевидно, что этой посетительнице нужно либо писать заявление на перевод в другую возрастную группу, либо ждать ещё год.

— То есть я должна сейчас писать заявление? — уточняет мама.

— Вы законный представитель ребёнка и должны продумывать на несколько лет. Вы уверены, что ребёнок ноябрьский будет готов пойти в школу в неполные семь? Дублировать подготовительные группы (то есть два года ходить в подготовительную группу. — Прим. ред.) вам не дадут.

— Но ведь все так делают.

— Я объясняю вам все ваши плюсы и минусы. Вы просто не видите, сколько родителей осенних детей в подготовительной группе потом прибегают и просят оставить ещё на год. Но это невозможно.

Посетительница сказала, что ей надо позвонить, посоветоваться, но вскоре вернулась, приняв решение — написала заявление о переводе в другую возрастную группу. Теперь ей надо дождаться начала июля, когда станет известно, попадёт ли ребёнок в какой-то из трёх желаемых садиков.

Эпизод второй. Мичуринский

Из Мичуринского в этом году посетителей много. Об этом пишут на форуме и жалуются в соцсетях, недоумевая — почему вот тут у нас построили этот прекрасный «путинский» центр, школу-садик, а места дают на, простите, Опалихинской?

Мы узнали ответ на этот вопрос.

— В 25-м садике в этом году нет выпуска, следовательно, ни одно из помещений не освобождается и они набор в новые группы не ведут, — объяснила Юлия Борисовна. — В прошлом году набирали группу пятилеток, сейчас они шестилетки и ещё не выпускаются. В следующем году будет выпуск, и тогда туда будут набирать трёхлеток.

Маме посоветовали писать заявление на смену детского сада, указав три других, ближайшие — на Широкой Речке. В заявлении родитель должен сам указать период, в течение которого программа будет рассматривать места только в указанных родителем желаемых учреждениях (максимум — трёх).

— Пока действует заявление на смену, программа ищет места только в указанных вами трёх садиках. Как только заканчивается срок его действия, система рассматривает все садики района, где будут свободные места на тот момент.

Заявление принято, и мама получает последние напутствия.

— Ваш идентификационный номер можете отслеживать на портале госуслуг. Ближайшее доукомплектование 1 июля. Примерно 10-го числа каждого месяца, начиная с июля, можно проверять.

Эпизод третий. Академический

Разбираться с садиками пришёл папа. Разгар рабочего дня, папы в этой очереди в меньшинстве, но всё-таки есть.

— Садик, который вам дали, вам совсем не подходит? — уточняет сотрудница.

— Вы понимаете, он территориально очень далеко. У нас родился второй ребёнок совсем недавно, и супруге возить ребёнка так далеко — ну просто нереально. Это у «Радуга-парка», а мы в Академическом. Как тут быть, я вообще не знаю. Это мне, что ли, с работы увольняться, чтоб возить?

— В Академическом у вас вряд ли получится найти место. Вы же видите, сколько там детей дошкольного возраста.

— Да у нас рядом с домом три садика!

— Они выпустили, к примеру, три группы детей — 60 человек, они 60 человек и возьмут, не больше. А желающих — 180 человек, и много льготников.

— И что мне делать?

— Вы можете написать заявление на смену, указав в нём номера садиков в Академическом районе, но тогда место в садике, которое вам дали, уйдёт к следующему по очереди ребёнку. Если кто-то откажется от мест в Академическом, вы можете попасть на эти места в период доукомплектования. Второй вариант — вы сейчас не отказываетесь от места и подписываете договор с детским садом, и тогда у вас будет возможность самостоятельно писать запросы в те учреждения, куда вы хотите попасть, но вы должны будете заниматься этим сами.

— А как лучше?

— Я не могу вам сказать. Я вам рассказала те два варианта, которые есть. И как законный представитель ребёнка решать это должны вы сами. Единственное, что могу ещё добавить: заявление на смену садика вы можете подавать и в другой район, например, в Ленинский, к которому относятся другие садики в Академическом. Запросы можно писать каждый месяц, и если в каком-нибудь из учреждений освободится место, вам ответят на запрос положительно, вы можете перевестись в течение трёх дней. Но этим, ещё раз, вы будете заниматься сами.

— Я не знаю, как поступить правильно. Я позвоню жене посоветоваться.

— Позвоните, конечно.

Звонок, мужчина пересказывает жене услышанное.

— Отказываемся. Создаем заявление на смену детского сада.

— Вы точно уверены, что будете искать садик только в Академическом?

— Да вы поймите, у меня супруга никак не сможет ездить, у нее же маленький ребёнок…

— Да, вы можете это сделать, но вряд ли кто-то предложит места в Академическом районе. Туда зачислятся дети, которые получили места, и никто из них от мест не откажется.

— Да мамочки там уже меняются. Отказывается же кто-то!

— Вы в это верите? В моей практике от мест в Академическом никто не отказывается. У вас молодой район, там каждая семья — это льготники, которые имеют первоочередное право.

— У меня два ребёнка, я не льготник?

— Нет, льготник — это три ребёнка и больше. Если вам точно надо отдать куда-то ребёнка с 1 сентября, то 93-й садик у «Радуга-парка» — для вас лучший вариант.

Мужчина решил, что ещё подумает и посоветуется с женой.

— Если что, ждём вас на следующей неделе, — прощается с ним сотрудница, делает вдох и глоток чая. — Проходите!

Заявления на смену детского сада, напомним, можно писать до конца июня в районных управлениях образования (часы приёма есть на сайтах УО). Инструкцию, что делать, если дали неудобный садик, читайте здесь.