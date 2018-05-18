«Защита от внешнего мира»: детское ожирение набирает обороты в Приморье

Мы живем в эпоху технического прогресса. Активно развиваются наука и техника, информационные технологии, медицина и другие сферы нашей жизни, а вместе с ними растет и статистика такого заболевания, как ожирение. На сегодняшний день «увесистая» проблема касается даже детей. Врачи Приморья отмечают, что ожирением страдают уже дети даже самого раннего возраста, и скаждым годом ситуация ухудшается. В чем же причины?

За последние 30 лет в России заметно изменилась система питания. Полки в магазинах буквально завалены полуфабрикатами, в которых с каждым годом все меньше и меньше живого и полезного продукта. Более того, увеличивается количество производителей и продавцов фаст-фуда. Вместо привычных домашних блюд мы «подсели» на пиццы, бургеры и наггетсы. И все это под газировку с повышенным содержанием углеводов. Под ударом дети с еще несформировавшимися вкусовыми привычками. Они очень легко «подсаживаются» на «быструю» еду, и со временем натуральные продукты кажутся им невкусными. Дело доходит до того, что различные детские праздники и дни рождения теперь стали отмечать именно в заведениях типа «фаст-фуд». Как заявляют в таких кафе, это пользуется спросом.

Другим аспектом проблемы стал технический прогресс, а именно компьютеры, приставки, всевозможные гаджеты, не только влияющие на психику, но и мешающие нормальной двигательной активности ребенка.

Психолог Татьяна Климкович считает, что причина детского ожирения лежит гораздо глубже: «Сегодня есть тенденция, когда искусственно установленные стандарты с раннего детства провоцируют у людей картинку, каким он должен быть. И если он этим стандартам не соответствует, то он сознательно или бессознательно отбрасывает себя в состояние ненормы». Кроме того, обилие различной рекламы вгоняет человека в состояние постоянного стресса по причине несоответствия образу успешного современного человека. Это сильно влияет не только на родителей, но и на детей, и становится почвой для появления комплексов.

«В психосоматике, как в одном из направлений в психологии, изучается связь психики с телом. Все наши проговоренные или непроговоренные мысли отражаются на формировании того или иного заболевания, либо изменения в теле. Считается, что жир это как бы защита от внешнего мира», — говорит психолог Татьяна Климкович.

Другой стороной вопроса становится проблема коммуницирования как у детей между собой, так и у родителей с детьми. В первом случае активное и живое общение на улице со сверстниками, подвижные игры заменяются на общение через различные месенджеры, во втором — родители не знают, как правильно общаться с детьми, и как бы компенсируют свою заботу о них различными подарками, модными гаджетами, вкусной, но совершенно бесполезной едой.

Диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гарцман так комментирует ситуацию: «Проблема ожирения детей, как и в случае со взрослыми, связана с особенностями питания. С одной стороны, это ситуация, когда неправильно питающиеся родители неправильно кормят своих детей, а с другой — генетические проблемы. Дети стали больше сидеть и меньше двигаться. Родители слишком мало внимания уделяют правильному питанию детей и их двигательной активности. Как следствие, число детей с проблемой ожирения растет».

Говоря о проблеме ожирения среди детей, невозможно обойти стороной школы, где подрастающее поколение проводит достаточно много времени. В данном случае речь пойдет не столько о питании (здесь за всем строго следит Роспотребнадзор ), сколько о физической подготовке.

«У детей упала выносливость, — говорит учитель физической культуры Наталья. — Они привыкли «сидеть» в телефонах, даже находясь на улице. Физической активности не хватает. Дети пассивные».

Об этом же говорит и психолог Татьяна Климкович: «Я называю это „патологическое сидячество“. Оно приводит к тому, что у ребенка не формируется мышечная масса, в которой собирается вся энергия. Ее отсутствие провоцирует в дальнейшем застой внутренних органов».

В настоящее время появилось множество диет, специальных добавок, медикаментов, направленных якобы на решение проблемы ожирения. По мнению психолога Татьяны Климкович, на этой проблеме идет очень большая манипуляция. Особо предприимчивые зарабатывают на этом. Когда речь заходит о детях, обеспокоенные родители готовы абсолютно на любые траты.

Проблема решается через осознание себя как части живой природы, через осознание взаимосвязи себя с ней, своей физики и психологии. «Нужно вернуть людей к пониманию того, что мы — часть природы. Как мы относимся к ней, так все это откликается на нас», — говорит психолог Татьяна Климкович.

Диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гарцман считает, что решение проблемы детского ожирения нужно начинать с семьи: «Первым шагом в борьбе с детским ожирением должно быть оздоравливание стиля питания в семье, оздоравливание образа жизни семьи, в которой находится ребенок. И только после этого можно идти к специалисту и получать профессиональную помощь. Потому что если ребенку будут даны рекомендации по оздоравлению образа питания, стиля питания, но при этом родители будут продолжать употреблять газированные сахаросодержащие напитки, есть чипсы и фаст-фуд, то пользы от рекомендаций не будет».

На сегодняшний день наши собственные желания стали вытесняться иллюзорными стандартами человека, который выгоден обществу. Личность как бы лишают индивидуальности и неповторимости, приравнивая это к отклонениям. В связи с этим у человека случается внутренний конфликт между навязанным и тем естественным, что свойственно его природе. В страхе и стрессе человек набирает вес, пытаясь защититься. Дети же особенно беззащитны перед тем объемом стандартов, который пытаются в них заложить супротив их природы. У родителей нет времени, а иногда и личного опыта, чтобы научить своих чад противостоять этому. Лучшая профилактика, по мнению психолога, это привитие полезных привычек: живого общения между собой и общения с природой, здорового питания и высокой физической активности.

Для детей проблема лишнего веса — это катастрофа не только на физическом, но и на эстетическом плане. «Нужно понимать, что ребенок — это не маленький взрослый, у него все намного сложнее, — говорит диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гарцман. — У детей гораздо выше риски, особенно если наблюдается ожирение совсем детского возраста. Детское ожирение лечится труднее, чем взрослое». И это должны понимать родители.