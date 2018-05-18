В Сосновом Бору детям летом нет времени скучать

О том, как будет организован отдых детей, рассказала ведущий специалист комитета образования Сосновоборского городского округа Светлана Дегтярева.

1163 ребенка планируется привлечь в Сосновом Бору к организованным формам проведения досуга в летние каникулы. Это лагеря на базе школ, трудовые бригады для старшеклассников и многое другое.

Лагеря на базе школ. В них отдых детей будет организован в течение 2-х смен на базе 6-ти образовательных организаций — школ №№ 2,4,5,6, 7и 9.

Профильные оздоровительные лагеря «Интеллект» от школ № 2, № 4, № 5, № 6, № 9 примут 125 ребят. Первая смена в оздоровительных лагерях пройдет с 4 по 29 июня. Вторая — с 3 по31 июля. Лагерь «Росток» для 50-ти детей 8-12 лет расположится в школе № 4 и будет работать с детьми с 8.30 до 14.30. В школе № 7 будут действовать лагерь «Энергия» для малышей с дневным пребыванием. А в школе № 9 — лагерь «Планета детства» для 50-ти детей и часами работы с 8.30 до 18.30, с дневным сном. Родительская плата в эти лагеря составит 30% от полной стоимости, остальное заплатит муниципалитет. Лагерь «Чайка» на базе школы № 4 готов принять 90 детей в возрасте от 8 до 14 лет, время работы лагеря с 8.30 до 18.часю, здесь будет организован дневной сон. Стоимость путевки в этот лагерь для родителей составит 40% от полной стоимости. Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» в три смены организует туристско-краеведческие многодневные походы, участниками которых станет 151 ребенок. В первую смену будут также работать трудовые бригады старшеклассников 14-16 лет во всех школах города, на благоустройстве своих школ будут трудиться 130 подростков. Родители детей, в чьих семьях сложилась трудная жизненная ситуация, могут записать детей в бесплатный летний лагерь от комитета соцзащиты. Он будет образован при школе № 2 и готов принять по 60 детей в смену. В лагере будет 2 смены: первая — с 4 по 29 июня и вторая — с 3 по 31 июля.

Как пояснили в комитете образования, сейчас в оздоровительных лагерях есть свободные путевки, родителям предлагают обращаться с заявлениями.

Работающие родители имеют право на получение частичной компенсации стоимости путевки из средств областного бюджета на приобретение путевок для детей с 6 до 17 лет в загородные детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания. Компенсация предоставляется при условии регистрации и проживания в Ленинградской области и только при приобретении путевок в детские оздоровительные организации, включенные в реестр региона. Срок пребывания в лагере — до 21 дня (для детских санаториев — до 24 дней). Частичная оплата стоимости путевки для работающих граждан составляет 70% от расчетной стоимости путевки, за 21 день она составит 15288 руб.

Приемным родителям, опекунам, попечителям, предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 100% от расчетной стоимости путевки.

Алгоритм действия родителей таков: выбираете и приобретаете путевку в оздоровительную организацию из реестра, направляете ребенка на отдых. По окончании отдыха подаете документы на компенсацию. Для этого необходимо, помимо заявления и личных документов, предъявить отрывной талон путевки. С заявлениями на получение компенсации можно обращаться в МФЦ или в отдел компенсации Комитета образования Ленобласти (СПб, наб. р. Фонтанки, дом 14). Документы на компенсацию можно подавать до 15 декабря 2018 г.

Вся информация о летней оздоровительной компании представлена на сосновоборском образовательном портале в разделе «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков». Там же размещен реестр оздоровительных организаций.

По вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей летом 2018 года следует обращаться:

комитет образования, кааб. № 212 здания администрации, телефон — 2–01–94; комитет социальной защиты населения, каб. № 251 здания городской администрации, телефон 2–95–16 (до 1 июня); отдел по физической культуре, спорту и туризму –тел. 2–43–96; отдел по молодежной политике — 6–28–21.