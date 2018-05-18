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В Магнитогорске назвали стипендиатов «Одаренных детей Магнитки»
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В Магнитогорске назвали стипендиатов «Одаренных детей Магнитки» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На Магнитогорском металлургическом комбинате утвердили список участников благотворительной программы «Одаренные дети Магнитки» на 2018 год. Все они получат именные сертификаты, дающие право на ежемесячные стипендии.
Собирать данные о возможных претендентах на поддержку начали еще в 2017 году. По результатам городских, областных и всероссийских олимпиад к участия в благотворительной программе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Филипповича Рашникова «Одаренные дети Магнитки» были выдвинуты 49 человек. Вначале весны 2018 года конкурсная комиссия отобрала 13 учащихся образовательных учреждений, еще 60 участников программы 2009-2017 годов подтвердили свое участие и в этом году.
Цель программы, реализуемой уже 15 лет, — создать условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала юных магнитогорцев, развития их способностей и формирования личностного и профессионального самоопределения. «Одаренные дети Магнитки» оказываются материальную помощь школьникам из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям — организаторам этих конкурсов и соревнований.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2017 году затраты на реализацию программы «Одаренные дети Магнитки» составили 2,12 миллиона рублей.
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