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В Сызрани на крыше грузового поезда катались четверо школьников
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В Сызрани на крыше грузового поезда катались четверо школьников 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Сызрани родителей нескольких подростков привлекли к административной ответственности. Их дети катались на крышах грузовых вагонов. Об этом сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
Инцидент произошел в районе улицы Ерамасова. Правоохранителей вызвали очевидцы.
— Прибывшие на место сотрудники отделения по делам несовершеннолетних спустили с вагонов четырех ребят в возрасте 13–14 лет, которые играли на железной дороге. С ними провели профилактические беседы и отпустили, — рассказали в полиции.
В отношении родителей малолетних нарушителей составили протоколы об административном правонарушении «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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