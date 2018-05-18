В Сызрани на крыше грузового поезда катались четверо школьников

В Сызрани родителей нескольких подростков привлекли к административной ответственности. Их дети катались на крышах грузовых вагонов. Об этом сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в районе улицы Ерамасова. Правоохранителей вызвали очевидцы.

— Прибывшие на место сотрудники отделения по делам несовершеннолетних спустили с вагонов четырех ребят в возрасте 13–14 лет, которые играли на железной дороге. С ними провели профилактические беседы и отпустили, — рассказали в полиции.

В отношении родителей малолетних нарушителей составили протоколы об административном правонарушении «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».