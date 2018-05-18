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Яровая предлагает без суда блокировать сообщества в соцсетях
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Яровая предлагает без суда блокировать сообщества в соцсетях 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий блокировать без суда группы в социальных сетях, пропагандирующие насилие. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Законопроект направлен на защиту детей от так называемых колумбайн-сообществ, а также выявление преступников, вовлекающих в свою деятельность несовершеннолетних, и профилактику угроз безопасности жизни детей. Если закон примут, то сотрудники правоохранительных органов получат полномочия для блокировки таких групп в соцсетях, без необходимости обращаться в суд и дожидаться его решения.
Яровая отметила: «Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению суицида, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни». Она уточнила, что речь идёт о колумбайн-сообществах и играх по типу «Беги или умри», «Фея огня» и так далее.
Название колумбайн-сообществ пошло от американской старшей школы «Колумбайн» (Columbine High School). В 1999 году ней произошёл расстрел, признанный одним из самых крупных массовых убийств в учебных заведениях США.
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