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В «АиФ на Енисее» пройдет круглый стол на тему летнего травматизма
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В «АиФ на Енисее» пройдет круглый стол на тему летнего травматизма 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
21 мая в 11.00 в «АиФ на Енисее» состоится круглый стол: «Летний травматизм: кто в зоне риска, как уберечь себя и своих детей?»
Вопросы:
Статистика по летнему травматизму в Красноярском крае. Кто чаще получает травмы в это время года? Какие это травмы? Зоны особого риска: водоемы, проезжая часть, железная дорога, объекты энергетики и т.п. Кто и в какой мере должен нести ответственность? Детский травматизм в оздоровительных лагерях: какая работа ведется по его предупреждению? Какую работу по предупреждению травматизма ведут предприятия, объекты которых могут представлять опасность? Есть ли какие-то технологические новшества, которые могут помочь в предупреждении травматизма? Подход населения в вопросах страхования. Становятся ли ответственнее в этом плане жители края? Основные правила, которые должен знать каждый, чтобы избежать летних травм? Алгоритм действий при получении травмы. Летняя аптечка. Реабилитация после травм: достижения восстановительной медицины. Где можно пройти реабилитационный курс и его значение для восстановления организма.
Участники: специалисты МЧС, ГИБДД, здравоохранения, министерства образования края, представители ОАО «РЖД», МЭС Сибири.
Дата: 21 мая  Время: 11.00  Место: пресс-центр «АиФ на Енисее», ул. Железнодорожников, 17 (главный вход), 4 этаж.
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