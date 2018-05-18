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Как подтвердить право на стандартный вычет в отношении учащегося ребенка
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Как подтвердить право на стандартный вычет в отношении учащегося ребенка 

Время бухгалтера 2 часа назад
НК РФ дает возможность родителю уменьшить НДФЛ-базу на «детский» вычет. Данная преференция положена за каждый месяц в размере:
1 400 руб. на 1-го ребенка; 1 400 руб. на 2-го ребенка; 3 тыс. руб. на 3-го и последующих детей; 12 тыс. руб. на каждого ребенка-инвалида I или II группы.
Вычет положен на несовершеннолетнее чадо. А если ребенок учится на очной форме, то в отношении него также можно воспользоваться НДФЛ-льготой вплоть до его 24-хлетия. В бухгалтерию работодателя родитель в этом случае должен принести помимо заявления на вычет еще и справку из образовательного учреждения, которая подтверждает факт прохождения обучения.
Если ребенок продолжает учебный процесс, то повторное заявление на НДФЛ-вычет подавать работодателю не нужно. А вот справка из вуза подтверждает право на вычет родителя только в течение одного года, в следующем году придется подать новую справку.
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