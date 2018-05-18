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Маленьких читателей библиотеки № 180 на «Ночи в музее» ожидает специальная программа
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Маленьких читателей библиотеки № 180 на «Ночи в музее» ожидает специальная программа 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
На субботнюю «Ночь в Музее» библиотека № 180 предлагает приходить всей семьей. Будет интересно как взрослым, так и детям.
Пока взрослые будут играть в декабристов и разбирать статью философа Николая Федорова о музее как не «собрании вещей», а «соборе лиц», дети поучаствуют в мастер-классе, который проведет Издательство «САМОКАТ».
Проведет мастер-класс сотрудница «Самоката», ученица Школы-Студии МХАТ Тамара Маяк. На занятии ребята познакомятся с устройством и историей возникновения одних из самых древних инженерных сооружений на земле, продолжающих и сейчас служить людям, — маяков. А после ребята попробуют собственноручно изготовить макеты этих построек, которые являются самым узнаваемым и любимым символом надежды.
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