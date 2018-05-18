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Библиотека № 180 подготовила специальную программу для маленьких читателей на «Ночь в музее»
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Библиотека № 180 подготовила специальную программу для маленьких читателей на «Ночь в музее» 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Уже завтра в культурных учреждениях столицы состоится «Ночь в музее». В библиотеке № 180 побывать на акции будет интересно не только взрослым читателям, но и детям.
Пока взрослые будут играть в декабристов и разбирать статью философа Николая Федорова о музее как не «собрании вещей», а «соборе лиц», дети поучаствуют в мастер-классе, который проведет Издательство «САМОКАТ» по книге Романа Беляева «Как работает Маяк».
Ученица Школы-Студии МХАТ Тамара Маяк познакомит гостей мастер-класса с устройством и историей возникновения одних из самых древних инженерных сооружений на земле, продолжающих и сейчас служить людям, — маяков, после чего ребята сами попробуют изготовить макеты этих построек.
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