Библиотека № 180 подготовила специальную программу для маленьких читателей на «Ночь в музее»

Уже завтра в культурных учреждениях столицы состоится «Ночь в музее». В библиотеке № 180 побывать на акции будет интересно не только взрослым читателям, но и детям.

Пока взрослые будут играть в декабристов и разбирать статью философа Николая Федорова о музее как не «собрании вещей», а «соборе лиц», дети поучаствуют в мастер-классе, который проведет Издательство «САМОКАТ» по книге Романа Беляева «Как работает Маяк».

Ученица Школы-Студии МХАТ Тамара Маяк познакомит гостей мастер-класса с устройством и историей возникновения одних из самых древних инженерных сооружений на земле, продолжающих и сейчас служить людям, — маяков, после чего ребята сами попробуют изготовить макеты этих построек.