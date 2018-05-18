Утреннюю зарядку для воспитанников томского детского сада провел сотрудник УМВД России по Томской области

Для воспитанников детского сада «Рябинка» в поселке Зональная Станция утро всегда начинается с зарядки. Но в этот раз разминку в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» для малышей провел не воспитатель дошкольного учреждения, а начальник ООХиВИ ФКУ «ЦХиСО» УМВД России по Томской области Андрей Пучков

Полицейский рассказал детям о том, как важно вести здоровый образ жизни, проводить достаточно времени на свежем воздухе и регулярно заниматься физкультурой. А затем предложил ребятам вмести выполнить несложный комплекс физических упражнений, которые помогут дошколятам посунуться, поднять настроение, пробудить аппетит перед завтраком и настроиться на хороший день.

По окончании зарядки Андрей Алексеевич отметил хорошие спортивную подготовку воспитанников детского сада. Малыши поблагодарили полицейского за интересную разминку. Завершилось мероприятие общим фотографированием.