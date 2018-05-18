На встрече с главой управы жителям рассказали об организации летнего отдыха детей 

Собрание открыла глава управы Академического района Эльвира Альбертовна Шигабетдинова. Также на встрече присутствовали представитель ГБПОУ «Воробьевы горы» С. К. Дроздова и специалист ГБУ ЦПСиД «Зюзино» Л. В Хивук, которые рассказали о тонкостях организации летнего отдыха для детей и подростков в 2018 году.
После того как жители заслушали предоставленную информацию, они могли получить ответы на интересующие их вопросы.
В заключение собрания Эльвира Шигабетдинова поблагодарила присутствовавших за личное участие в мероприятии.
Напоминаем, что традиционные встречи руководства района с населением проходят в третью среду каждого месяца в управе района, расположенной по адресу: Новочеремушкинская улица, д.23, к 5.