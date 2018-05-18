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Утреннюю зарядку для воспитанников детского сада провели полицейские в Дальнереченске Приморского края
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Утреннюю зарядку для воспитанников детского сада провели полицейские в Дальнереченске Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С целью повышения доверия к органам внутренних дел, пропаганды здорового образа жизни, воспитания у подрастающего поколения физической и нравственной культуры, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» в рамках всероссийской акции МВД проводят пропагандистско-спортивные мероприятия под девизом «Зарядка со стражем порядка» в детских учреждениях городского округа
Мероприятие в детском саду началось с беседы полицейских и будущих школьников. Специалист отделения по работе с личным составом капитан внутренней службы Елена Симутина рассказала выпускникам старшей группы детского сада «Дюймовочка» о милиции советской эпохи и современной полиции, акцентировав особое внимание на важности профессии стражей правопорядка.
Второй этап акции продолжился на спортивной площадке детского учреждения. Напомнив детям о том, как важно заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни, участники спортивного мероприятия приступили к выполнению разминки. Под зажигательную музыку Елена Симутина, показывая личный пример, вместе с дошкольниками выполняла несложные физические упражнения, входящие в комплекс традиционной утренней зарядки.
По итогам спортивного мероприятия все участники получили заряд бодрости, хорошего настроения и положительные эмоции.
В настоящее время спортивные мероприятия в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа продолжаются.
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