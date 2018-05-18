СКР не нашёл связи между выбросом газа на полигоне «Ядрово» и недомоганием детей

Таким образом, следователи пришли к выводу, что вред здоровью обратившимся за медпомощью детям не причинён. Об этом ТАСС сообщила представитель управления СКР по Московской области Ольга Врадий. При этом она подтвердила, что на полигоне в Волоколамском районе произошёл выброс свалочного газа.

21 марта 77 школьников обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. 11 человек были госпитализированы. Медики заявили, что у детей обострились хронические заболевания. При этом жители Волоколамского района связывали это с произошедшим выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово», который произошёл в ту ночь.