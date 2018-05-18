Молодая мать сдала своего ребенка в больницу, выдав его за подкидыша 

В ночь на 18 мая в больницу поселка Бабынино женщина принесла новорожденного ребенка, рассказав, что она обнаружила младенца в сквере в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили ребенка в реанимацию. В сквер, где якобы был обнаружен ребенок, выехала следственно-оперативная группа, Следственное управление СКР по Калужской области начало уголовно-процессуальную проверку. Проверка показала, что женщина, которая принесла ребенка — его мать. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, в последнее время она жила и работала в Москве. В Бабынино, где у нее есть квартира, женщина приехала полтора месяца назад. 14 мая она родила девочку. Следователю женщина пояснила, что не желает растить и воспитывать девочку, так как находится в сложной жизненной ситуации, а историю с подкидышем придумала, поскольку не знала, как официально оформить отказ от ребенка. По имеющейся информации, она является биологической матерью еще двух малолетних детей. Родительских прав на этих детей ее лишили.