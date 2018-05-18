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«Дому с маяком» исполнилось пять лет
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«Дому с маяком» исполнилось пять лет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. 17 мая 2018 детский хоспис «Дом с маяком» отпраздновал пятилетие. Концерт в честь юбилея, который собрал подопечных и друзей организации, состоялся в Институте русского реалистического искусства. Перед гостями выступили Мариам и Армен Мерабовы, а также Екатерина Балыкбаева.
"Я очень рада, что благодаря работе хосписа за эти пять лет удалось забрать большое количество детей из больниц домой. Но главное не то, что они вышли и теперь сидят у себя в четырех стенах, а то, что они вышли и на улицу", — рассказала заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.
Также она отметила, что несколько дней назад хоспис получил пачку бланков, а вместе с ними и право выписывать детям рецепты на морфин и другие обезболивающие наркотические препараты.
"Мы начали делать хоспис из-за смерти мальчика Жоры, который умер от рака и не мог получить обезболивающие препараты. Теперь мы точно можем сказать, что ни один ребенок в Москве и Московской области, обратившись в хоспис, не будет умирать от боли. Ни один ребенок не останется один в реанимации, если его родители хотят быть рядом", — подчеркнула Лида Мониава.
По ее словам, в 2018 году хоспис откроет стационар рядом со станцией метро «Новослободская». Также Лида Мониава призналась, что ей хотелось бы создать детский хоспис в Московской области, так как у «Дома с маяком» много подопечных именно оттуда.
"Хотим еще сделать отдельную службу для молодых взрослых, ребят от 18 до 25 лет. Это отдельная категория пациентов. Они сняты с учета в детских больницах, с детской соцзащиты. Они больше не могут обращаться к тем врачам, которые их лечили всю жизнь. Им особенно сложно. Мы хотим помогать им переходить из детского возраста во взрослый", — добавила она.
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Игорь О., июнь 2003, Иркутская область Сергей Б., июль 2009, Оренбургская область Роспотребнадзор проконсультирует по качеству питания в детских учреждениях
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