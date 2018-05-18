Курск. В инфекционной больнице скончалась трёхлетняя девочка

Предположительно, ребёнок болел менингококковой инфекцией

Подруга мамы малышки сообщила «КИ», что она скончалась 16 мая. Причиной смерти стал якобы гоноккоковый менингит. Однако в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко, где умерла девочка, нашему корреспонденту рассказали, что речь идёт не о гоноккоковом менингите. Предположительно, ребёнок мог умереть от менингококковой инфекции. Окончательные результаты исследований будут известны только на следующей неделе.

В детском саду №116, куда ходила девочка, рассказали, что в учреждении проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Последний раз ребёнок посещал заведение 10 мая. В тот день к обеду у воспитанницы поднялась температура до 37,2. Воспитатели позвонили родителям и сообщили об этом. Мама забрала ребёнка домой.

А 16 мая около 15.00 в детсад поступило экстренное сообщение из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». Специалисты известили заведующую о смерти ребёнка в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко с предварительным диагнозом «менингококковая инфекция».

— Мы в тот же день организовали ряд мер. Я сообщила о случившемся всем сотрудникам и руководству в комитете образования. Родителям я говорить не стала, чтобы не пугать их. Первым делом изолировали вещи воспитанницы. Провели генеральную уборку данной группы и всех помещений с дезинфицирующими средствами. Кварцевали все группы стационарными лампами, а коридоры и санитарные комнаты — передвижной лампой. В группе, которую посещала девочка, объявлен карантин с 11 мая на 10 дней. Но мы будем контролировать её и позже. Всех воспитанников и сотрудников этой группы обследовали инфекционист и отоларинголог поликлиники №8, — пояснила заведующая МБДОУ «Центр развития ребёнка — Детский сад №116» Ольга Богданова

Кроме того, в дошкольном учреждении внеплановую проверку провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». В дальнейшем если причина смерти ребёнка подтвердится, то эксперты управления Роспотребнадзора по Курской области проведут своё расследование. Они попытаются установить все контакты девочки, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Сегодня состоялись похороны маленькой курянки на городском кладбище «Некрополь». От лица редакции приносим свои соболезнования родителям и всем родственникам девочки.

Алёна Мартынова