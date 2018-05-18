Воспитатель из детского дома честно рассказала о своей работе

«Работница детского дома» — так в интервью названа воспитатель, согласившаяся ответить на вопросы издания. Традиционно воспитателей детских домов принято считать причиной всех бед, происходящих с воспитанниками этих учреждений. Однако женщина убеждена, что главная проблема — это система.

Именно система заваливает педагогов бумажками и отчетами, именно система не дает возможности построить человеческие отношения с детьми (например, если к воспитателю приходят за советом подростки, она должна отправить их к психологу, а не помогать самостоятельно).

О том, что происходит за закрытыми дверями детдомов, какими бывают дети и что делают или не делают воспитатели, в статье рассказано с предельной откровенностью. Chips Journal публикует материал с сокращениями.

— Почему решили посвятить жизнь работе с детьми? — Изначально, с самого детства, я хотела работать с трудными подростками. Именно с трудными. Для этого с малых лет пыталась попасть в детскую комнату милиции (тогда ещё милиции). Попасть на работу, а не вообще попасть. Но чтобы туда пробраться, надо было приложить очень много усилий, и я решила действовать через детский дом (ДД). И задержалась там на 10 лет.

— Дети какого возраста находятся в вашем детском доме? Есть ли какие-то особенности или это обычные дети?

— За десять лет я сменила три детских дома. В первом дети были с трех до восемнадцати лет. Во втором с трех до пятнадцати, а в последнем ДД — с шести до двадцати трех (после армии многие не могут устроиться в жизни, поэтому возвращаются в ДД). Особенностей у 90% детей очень много, в основном психологические, психические. Физических не так много, но случаи были. Если брать в целом 10 лет работы, то с физическими особенностями было человек 20. Это не такой большой процент. Но много физических особенностей выливаются из психических. Т.е. основа «проблем» именно в психике.

— Чаще всего, в детских домах дети — сироты, или те, родителей которых лишили родительских прав? — В большинстве своем дети, у которых есть родители лишенные прав. Если родители живут недалеко или в самом городе, то на выходные дети ходят к ним по заявлению. Сирот не так много. Наверное, если брать 100 детей, то сирот — 10, может, даже меньше. Есть сироты, от которых изначально отказались. Таких вообще мало, т.к. обычно малышей в доме малютки разбирают до четырех лет, а к нам попадает очень мало. Но они есть.

— Чаще родители сами в детский дом отдают детей или органы опеки забирают? — Скорее, органы опеки. Там происходит такой процесс: ты пьешь, например, а соседи это знают, позвонили в органы, спустя время приходят за ребенком. Ребенка помещают в реабилитационный центр, в это время (2-3 месяца) родители «одумываются», а если не одумываются, то в ДД отправляют ребенка уже органы опеки.

— Как детский дом влияет на характер детей? — Если ребенок попал изначально в ДД и не знает семьи, но при этом попал в ДД в нормальную группу с адекватными воспитателями, то в обычной жизни не отличишь его от детдомовского. Если ребенок попал в 5-7 лет, то психика ломается, они становятся хитрыми, умеют адаптироваться под любые обстоятельства, но при этом многие остаются хорошими людьми в будущем (опять же при условии, что попали в нормальный ДД с нормальными воспитателями).

— Поднимали ли вы руку на подопечных? — Это нельзя. Но было. Конкретно у меня было, что парень пришел в три часа ночи оооочень пьяный и решил, что можно бы и сексом заняться с воспитателем (со мной), пришлось обороняться. Ещё был случай, когда ребята пришли опять же пьяные, и один из них курил в вестибюле под камерами, я выбила сигарету из руки, а потом навели хай, приехала полиция, все дела. Но всё было нормально потом.

А вот, как показывают в СМИ, было тоже, но не у меня. Я наоборот защищаю детей. Но очень нередко приходилось слышать необоснованный ор в сторону детей и рукоприкладство. Из-за этого были проблемы у меня с начальством, потому что «ты не имеешь право лезть в воспитательный процесс более опытных коллег — они больше знают».

— Правда ли, что в некоторых детских домах детей заставляют делать некоторые незаконные вещи? Воровать, продавать наркотики? — Это делают старшаки. Заставляют мелких сиги стрелять и деньги. А воруют практически все. И заставлять не нужно.

— Правдив ли тезис о том, что из-за хорошего обеспечения в ДД выпускникам потом тяжело в жизни? Они не привыкли добиваться, всё всегда попадает к ним само по факту сиротства. — Правдив на 100%. Как бы ты ни бился с ними, как бы ни любил — они всё равно оказываются в тюрьме и подобных учреждениях. Не все, но большинство. В зависимости от того, кто во сколько лет попал в ДД и как изначально воспитывался в семье. Да и ДД есть разные. В моем ДД — чернь, там все уголовники, а в соседнем многие сумели адаптироваться. И это зависит от директора и того, как он поставит работу.

— В чем обычно проблема трудных детей? Болезнь, трудная жизнь или что-то еще? — Скорее всего, в том, что они попадают в ДД. В тяжелых жизненных ситуациях многие живут, болеют тоже многие, но я не знаю, чтоб такие дети поголовно были плохими. Скорее, когда они попадают в ДД, то заводят дружбу с, так сказать, отбросами и пошло-поехало. Многие приходили нормальными, а выходили курящими-бухающими.

— За вашу практику сколько воспитанников после детского дома достигли кое-какого успеха? — Именно за мою — не знаю. Ну, у девочки семья, муж, трое детей, и всё хорошо. Это считается? А так, кто продавцом работает, кто на автомойке. Но деньги-то имеют. И сами по себе средние такие обыватели — типа хорошо, что не в тюрьме. В основном похвастаться могут только тем, что семьи есть и работа, которая обеспечивает относительно нормальную жизнь. Но это уже успех.

— По каким статьям УК РФ ваши воспитанники чаще всего оказываются в тюрьме? Воровство, грабежи или что-то серьёзней? — В основном воровство (машины со штрафстоянок угоняют и перепродают) и, конечно, всякие миксы продают, закладчиками подрабатывают, в магазинах воруют. И дерутся. Есть насильники, но это редко.

— Что бы вы изменили в современном устройстве ДД? Не жалеете ли о выбранной профессии? — О выборе профессии я не жалею абсолютно. Жалею о том, что в этой профессии ничего нельзя изменить, если ты не революционер или Макаренко (советский педагог). В детях не разочарована, помимо жести там много хорошего, за некоторых гордость не в плане достижений, а в плане их позиции жизненной и в том, что они в тех условиях не сломались. А вот в плане воспитателей, в плане системы — всё устарело «тыщу» лет назад. Никто из старшего поколения не понимает молодых воспитателей. Ощущение, что ты работаешь в тюрьме строгого режима, но только этот строгий режим для воспитателей, а не для воспитанников. Очень много несостыковок. Например, ты что-то сделал для ребенка, он рад, а так нельзя, ибо тебе потом капец, а ребенку говорится, что этот воспитатель неправ.

Полную версию интервью читайте здесь.

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