Почему участились подростковые преступления?

В последнее время участились новости о том, что подростки убили, напали, ограбили. Несовершеннолетний в Псебае задержан по подозрению в убийстве женщины, в Усть-Лабинске школьник стрелял из пневматики, 14-летние мальчики ограбили пенсионерку в Крымском районе. Изнасилования, убийства, кражи… Что происходит с детьми? Почему они стали такие агрессивные?

«К сожалению, количество душевнобольных среди детей и подростков увеличивается, — объясняет врач-психотерапевт, к.м.н. Виктор Косенко . — Статистика показывает снижение числа детей, злоупотребляющих псиохактивными веществами, но цифры необъективные. Дело в том, что из десяти обратившихся трое-четверо — дети от 12 до 18 лет, но из них 99% не состоят на учете у специалиста.

Недавно ко мне обратилась женщина с дочкой 13 лет, рассказала, что дочь принимает лекарство, предназначенное для обезболивания. В дозе одна таблетка, а девочка пьет по 5-6 штук за раз. Как выяснилось, в школе этот препарат популярен среди подростков. Купить его не составляет труда, в ближайшей аптеке возле учебного учреждения. Приняв такое количество, появляется чувство эйфории, расслабление, отсутствуют побудительные реакции, возможно, веселое настроение. Все это — медикаментозная интоксикация. Токсикоманы, наркоманы — потенциальные агрессоры и преступники. Это первая причина. Вторая — перинатальный фактор: сложное течение родов или беременности. Черепно-мозговые травмы, интоксикация, кислородное голодание. Возможно, мама курила, злоупотребляла алкоголем, плохо питалась, ожидая малыша. Внешне ребенок может и родился здоровым, а психическое развитие не в норме. Проявиться может после четвертого класса.

Третья причина — социальный фактор. Здесь взаимоотношения внутри семьи и вне. Вспомните, раньше с трудными подростками работали. Взять хотя бы студотряды, куда направляли по 1-2 ребенка, который что-то украл, бродяжничал, прогуливал уроки и тд. За два месяца работы с наставниками дети преобразовывались. А сейчас этого нет. Трудные подростки предоставлены сами себе, скитаются по свалкам, прячутся в подъездах, объединяются в «стаи» и совершают различные аморальные поступки.

Исчезла культура, доброта, терпение, уважение к старшим. В школах сильные издеваются над слабыми, избивают их, а педагоги замалчивают, скрывают это. Детская психика порой не способна разделить эти два мира».