Салехардские детсадовцы отдали гонорар за «гастроли» в пользу животных 

Салехардские детсадовцы устроили концерт, чтобы собрать корм для зверей со станции юннатов. Акцию провели в рамках Весенней недели добра.
Родители группы «Солнышко» из детского сада «Росинка» вместе с малышами пережили массу волнительных моментов. Им предстояло подготовиться к творческим «гастролям».
«Дети участвовали в благотворительном концерте. Зрители пришли не с пустыми руками: каждый принес с собой гостинцы для животных. Все эти пожертвования — большую коробку вкусняшек — отвезли на станцию юных натуралистов.
«Гастроли» же продолжились в рамках «Библионочи» в Библиотеке детского и семейного чтения, а чуть позже — утренником накануне Дня Победы для бабушек и дедушек — детей войны.
Благодарим воспитателей детсада «Росинка» Елену Анатольевну Жданову и Ольгу Михайловну Долматову за чуткое руководство детским коллективом во время подготовки к благотворительному концерту».