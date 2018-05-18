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Салехардские детсадовцы отдали гонорар за «гастроли» в пользу животных
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Салехардские детсадовцы отдали гонорар за «гастроли» в пользу животных 

Красный Север 22 минуты назад
Фото: Красный Север
Салехардские детсадовцы устроили концерт, чтобы собрать корм для зверей со станции юннатов. Акцию провели в рамках Весенней недели добра.
Родители группы «Солнышко» из детского сада «Росинка» вместе с малышами пережили массу волнительных моментов. Им предстояло подготовиться к творческим «гастролям».
«Дети участвовали в благотворительном концерте. Зрители пришли не с пустыми руками: каждый принес с собой гостинцы для животных. Все эти пожертвования — большую коробку вкусняшек — отвезли на станцию юных натуралистов.
«Гастроли» же продолжились в рамках «Библионочи» в Библиотеке детского и семейного чтения, а чуть позже — утренником накануне Дня Победы для бабушек и дедушек — детей войны.
Благодарим воспитателей детсада «Росинка» Елену Анатольевну Жданову и Ольгу Михайловну Долматову за чуткое руководство детским коллективом во время подготовки к благотворительному концерту».
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