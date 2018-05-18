Салехардские детсадовцы отдали гонорар за «гастроли» в пользу животных

Салехардские детсадовцы устроили концерт, чтобы собрать корм для зверей со станции юннатов. Акцию провели в рамках Весенней недели добра.

Родители группы «Солнышко» из детского сада «Росинка» вместе с малышами пережили массу волнительных моментов. Им предстояло подготовиться к творческим «гастролям».

«Дети участвовали в благотворительном концерте. Зрители пришли не с пустыми руками: каждый принес с собой гостинцы для животных. Все эти пожертвования — большую коробку вкусняшек — отвезли на станцию юных натуралистов.

«Гастроли» же продолжились в рамках «Библионочи» в Библиотеке детского и семейного чтения, а чуть позже — утренником накануне Дня Победы для бабушек и дедушек — детей войны.