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Под Тюменью 14-летний подросток умер, отравившись газом из баллончика
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Под Тюменью 14-летний подросток умер, отравившись газом из баллончика 

72.ru 18 минут назад
Фото: 72.ru
В минувший вторник, 15 мая, в деревне Нариманова, что находится под Тюменью, погиб 14-летний школьник. По словам друзей, мальчик надышался газом из баллончика. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете.
— Такой случай действительно был. Сейчас по факту гибели молодого человека проводится проверка. Назначена экспертиза по установлению причины его гибели, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления. От токсикомании, по словам медиков, страдают сотни тюменских подростков. Обычно дышат газом мальчики в возрасте 10-13 лет. Делают они это сначала из интереса, а потом у некоторых из них возникает зависимость.
— Ежегодно в медучреждение с такой проблемой поступают десятки детей. В основном, школьников с токсикоманией выявляют во время профилактических мероприятий. Родителю определить, что его ребенок увлекается газом, невозможно, — рассказала Наталья Михайловская, руководитель детской наркологической службы.
Специалист также отметила, что передозировка в этом вопросе — дело индивидуальное. Погибнуть ребенок может и от небольшого количества газа. Все зависит от употребляемого вещества и состояния здоровья.
Подобная история произошла в Тюмени несколько лет назад, в 2015 году. Ученик седьмого класса надышался газом из зажигалки после уроков.
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