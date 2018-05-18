Под Тюменью 14-летний подросток умер, отравившись газом из баллончика

В минувший вторник, 15 мая, в деревне Нариманова, что находится под Тюменью, погиб 14-летний школьник. По словам друзей, мальчик надышался газом из баллончика. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете

— Такой случай действительно был. Сейчас по факту гибели молодого человека проводится проверка. Назначена экспертиза по установлению причины его гибели, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления. От токсикомании, по словам медиков, страдают сотни тюменских подростков. Обычно дышат газом мальчики в возрасте 10-13 лет. Делают они это сначала из интереса, а потом у некоторых из них возникает зависимость.

— Ежегодно в медучреждение с такой проблемой поступают десятки детей. В основном, школьников с токсикоманией выявляют во время профилактических мероприятий. Родителю определить, что его ребенок увлекается газом, невозможно, — рассказала Наталья Михайловская, руководитель детской наркологической службы.

Специалист также отметила, что передозировка в этом вопросе — дело индивидуальное. Погибнуть ребенок может и от небольшого количества газа. Все зависит от употребляемого вещества и состояния здоровья.

Подобная история произошла в Тюмени несколько лет назад, в 2015 году. Ученик седьмого класса надышался газом из зажигалки после уроков.