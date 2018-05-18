Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Тимур и его команда»

Воспитанники школы №654, которая находится в районе Текстильщики, посетили спектакль «Тимур и его команда» в театре «Мост». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Кроме просмотра постановки по повести Гайдара дети смогли примерить театральный реквизит: костюмы римлян, королей, цариц, восточных мудрецов и ковбоев. По завершении просмотра дети сфотографировались с героями спектакля, — добавил сотрудник школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)