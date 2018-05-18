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Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Тимур и его команда»
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Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Тимур и его команда» 

Управа района Текстильщики 51 минуту назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №654, которая находится в районе Текстильщики, посетили спектакль «Тимур и его команда» в театре «Мост». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Кроме просмотра постановки по повести Гайдара дети смогли примерить театральный реквизит: костюмы римлян, королей, цариц, восточных мудрецов и ковбоев. По завершении просмотра дети сфотографировались с героями спектакля, — добавил сотрудник школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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