Подросток из Гатчины впал в кому из-за неизвестной жидкости

Медики смогли спасти 14-летнего подростка, который отравился неизвестной жидкостью. Об этом сообщают правоохранительные органы

Ребенка госпитализировали 17 мая из квартиры дома на улице Константинова. Известно, что ребенку 14 лет и он впал в кому после приема неизвестной жидкости. Медики смогли поместили его в реанимацию.

Известно, что в семья у мальчика благополучная, в поле зрения полиции не попадала, всего в ней трое детей.

Как рассказали в гатчинской больнице 18 мая, мальчику стало лучше, его перевели на детское отделение.