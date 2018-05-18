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Подросток из Гатчины впал в кому из-за неизвестной жидкости
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Подросток из Гатчины впал в кому из-за неизвестной жидкости 

Ivyborg.ru 1 час назад
Медики смогли спасти 14-летнего подростка, который отравился неизвестной жидкостью. Об этом сообщают правоохранительные органы
Ребенка госпитализировали 17 мая из квартиры дома на улице Константинова. Известно, что ребенку 14 лет и он впал в кому после приема неизвестной жидкости. Медики смогли поместили его в реанимацию.
Известно, что в семья у мальчика благополучная, в поле зрения полиции не попадала, всего в ней трое детей.
Как рассказали в гатчинской больнице 18 мая, мальчику стало лучше, его перевели на детское отделение.
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