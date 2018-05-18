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Регионам предложили законодательно закрепить создание центров психологической и медицинской помощи детям
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Регионам предложили законодательно закрепить создание центров психологической и медицинской помощи детям 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Ответственным федеральным органам государственной власти субъектов РФ рекомендовали законодательно закрепить необходимость наличия не менее одного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола в Госдуме, посвященного совершенствованию организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
«Закрепить в региональном законодательстве требования по созданию в каждом муниципальном образовании не мене одного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.
Также участники круглого стола предложили рассмотреть возможность участия центров психологи-педагогической, медицинской и социальной помощи в реализации социальной политики в регионе.
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