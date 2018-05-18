«Пациентам станет лучше»: в челябинской туберкулёзной больнице для детей закончили капремонт

В Челябинской областной детской туберкулезной больнице завершили капитальный ремонт. В корпусе заменили линолеум, двери, установили новые душевые кабины, а в палатах повесили необычные шторы. Теперь на очереди благоустройство больничной территории.

Перемены в палатах видны сразу

На капитальный ремонт лечебное учреждение получило 3 миллиона 152 тысячи рублей по целевому субсидированию от Министерства здравоохранения Челябинской области.

На эти средства обновили внешний вид внутри корпуса, закупили новое постельное белье, покрывала. Окна больницы теперь обрамляют красивые фигурные шторы. Помимо замены кафеля и покрытия полов, во всех санитарных комнатах установили новые душевые кабины и унитазы.

В процедурном кабинете обновили кафель

В такой обстановке врачам приятно работать

— Наша больница после ремонта буквально обрела второе дыхание, — рассказала главный врач Челябинской областной детской туберкулезной больницы Наталья Галюкова. — В обновленных палатах и пациентам будет гораздо лучше, и врачам работать приятнее. Детям нелегко переносить лечение в стационаре, обновление всем пойдет на пользу.

Сейчас начались работы по благоустройству больничной территории.

В игровой комнате маленькие пациенты не чувствуют больничной атмосферы

Корпус давно уже нуждался в обновлении

— Площадка перед лечебным учреждением будет заново асфальтирована, на ней появятся малые архитектурные формы и беседки, в которых дети смогут проводить время с родителями. Перед больницей также установили новые энергосберегающие светильники, позволяющие в ночное время полностью освещать всю территорию, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Территория перед больницей превратится в детский парк, где маленькие пациенты, находящиеся на длительном лечении, смогут гулять и набираться сил.

Сейчас взялись за благоустройство территории

Детский парк украсят качели и красивые беседки