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В Москве проводят проверку после падения футбольных ворот на ребенка
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В Москве проводят проверку после падения футбольных ворот на ребенка 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в Зеленограде, где футбольные ворота вместе с мальчиком упали на землю, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Днем шестилетний мальчик в сопровождении матери играл на детской площадке по улице Озерная аллея в Зеленограде. Во время игры ребенок залез на футбольные ворота и повис вниз головой. В результате раскачивания мальчик вместе с воротами упал на землю, получив черепно-мозговую травму», — сказала Иванова.
Ребенка незамедлительно госпитализировали в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавила она.
«Проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.
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