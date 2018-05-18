В Москве проводят проверку после падения футбольных ворот на ребенка

«Днем шестилетний мальчик в сопровождении матери играл на детской площадке по улице Озерная аллея в Зеленограде. Во время игры ребенок залез на футбольные ворота и повис вниз головой. В результате раскачивания мальчик вместе с воротами упал на землю, получив черепно-мозговую травму», — сказала Иванова.

Ребенка незамедлительно госпитализировали в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавила она.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.