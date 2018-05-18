Дети из района Марьино совершили экскурсию в географический музей

Представители отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» побывали в географическом музее «Мы открываем мир» ГБОУ «Школа 2087 „Открытие“.

— Удивительный и неповторимый континент Африка, места восхитительно красивой природы Европы, загадочный и завораживающий мир Азии — всё это ожидало детей в музее, — отметили организаторы экскурсии.

Дети узнали об особенностях быта, традиций и культуры народов разных континентов. Кроме этого, в музее часть экспозиций посвящена России и району Марьино, ведь изучение мира нужно начинать с места, где мы родились и живем. (то)