Ещё
Дети из района Марьино совершили экскурсию в географический музей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Дети из района Марьино совершили экскурсию в географический музей 

Управа района Марьино 30 минут назад
Представители отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» побывали в географическом музее «Мы открываем мир» ГБОУ «Школа 2087 „Открытие“.
— Удивительный и неповторимый континент Африка, места восхитительно красивой природы Европы, загадочный и завораживающий мир Азии — всё это ожидало детей в музее, — отметили организаторы экскурсии.
Дети узнали об особенностях быта, традиций и культуры народов разных континентов. Кроме этого, в музее часть экспозиций посвящена России и району Марьино, ведь изучение мира нужно начинать с места, где мы родились и живем. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В Культурном центре на Люблинской подросткам рассказали о войне В детском клубе на Подольской сыграют в подвижные игры Сувениры из бумаги сделали в районе Марьино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»4
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение