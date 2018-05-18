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Дизайн-субботник на Дорогомиловском рынке
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Дизайн-субботник на Дорогомиловском рынке 

CHIPS journal 15 минут назад
Фото: CHIPS journal
27 мая на Дорогомиловском рынке пройдет весенний «Дизайн-субботник». Под девизом «Еда как искусство». Гостей ждут экскурсии по рынку от популярных шеф-поваров из лучших московских и региональных гастрономических проектов, музыкальные флэшмобы, концерты и перформансы молодых театральных команд, спектакли для детей, мастер-классы на «Открытой кухне», экскурсии-квесты по рыночным рядам и многое другое.
Для детей пригласили московский театр «Снарк», а также решили познакомить малышей с ярмарочным Петрушкой от театра «Бродячий вертеп». Кроме того, дети смогут принять участие в костюмированных мастер-классах от детских театральных студий. А на творческих мастер-классах от издательства «Самокат» они научатся мастерить маяки и вязать морские узлы.
Издательство «Простые правила» устроит детскую площадку, где можно будет вдоволь наиграться с песком и водой.
На «Кукольной кухне» под руководством театра «Таратумб» дети узнают, как смастерить куклу из подручных материалов, а вместе с проектом Moh научатся превращать старые вещи в новые.
Издательства «Белая ворона» и «Поляндрия» расскажут, как превратить свой подоконник в настоящий огород, а также правильно высушить гербарий, поделятся забавными историями о кулинарии и раскроют секрет приготовления пирожных своей мечты.
Самые творческие гости смогут принять участие в мастер-классе «Большая еда» под руководством художницы Ляли Вагановой и команды «Худкружка». Во время работы мастерской дети создадут огромные яркие арт-объекты для игр и отдыха.
Попробовать себя в роли продавцов сладостей можно будет на детском маркете, где дети будут продавать десерты, сделанные своими руками.
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