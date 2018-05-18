У приставов региона — 10 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на детей

Мой Калининград. В Калининграде сегодня, 17 мая 2018 год, руководителем управления ФССП России Валерианом Жеребятьевым и уполномоченным по правам ребенка в Калининградской области Ириной Ткаченко проведен совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов.

Как заявлено, все записавшиеся смогли попасть на прием и получить от представителей госструктур ответы на вопросы по начислению и взысканию алиментов, порядка общения разведенных родителей с детьми, взыскания задолженности по алиментам с неработающих должников, электронного списания денежных средств должников со счетов, находящихся в банках и иных кредитных организациях, а также ограничения выезда должников по алиментным обязательствам за пределы Российской Федерации.

Даны разъяснения и консультации. Ни один вопрос или жалоба, поступившие от граждан, не остались без внимания, прокомментировала собкору в Калининграде сегодня, 18 мая 2018 года, в УФССП России по Калининградской области.

Как сообщено, практика совместных приемов руководством управления ФССП России и уполномоченным по правам ребенка в Калининградской области существует не первый год и приносит положительный результат.

С начала 2018 года в территориальных отделах Управления ФССП России по Калининградской области на исполнении находилось 10 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей.

В отношении нерадивых родителей приставами возбуждено 158 уголовных дела по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от своих обязанностей по содержанию детей. В отношении 3832 должников вынесены постановления об ограничении выезда из Российской Федерации. К административной ответственности привлечено 238 должников.