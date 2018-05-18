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Лучшего вожатого 2018 года выберут в Нижегородской области
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Лучшего вожатого 2018 года выберут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
19 мая в 11.30 в Нижегородском театре юного зрителя состоится финал областного конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской области «Вожатый года — 2018». В мероприятии примет участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Финал конкурса соберет более 1000 детей и взрослых — старших вожатых, руководителей районных/городских детских общественных организаций региона, почетных гостей, ветеранов детского движения, ветеранов Комсомола.
В программе: смотр-конкурс детских общественных объединений, конкурс районных/городских детских общественных организаций «Время первых!», конкурс старших вожатых «В движении детских стремлений».
Областной конкурс «Вожатый года» на территории Нижегородской области проводится с 1991 года. Основная цель конкурса — развитие и педагогическая поддержка, повышение профессиональных компетенций организаторов детского общественного движения региона.
В 2018 году конкурс является федеральной образовательной площадкой по реализации основных направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
В настоящее время полноправными участниками детского движения страны выступают детские (школьные) общественные организации, активы районных/городских детских общественных организаций, старшие вожатые, руководители детских общественных организаций, организации дополнительного образования.
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