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Три тысячи юных пуровчан отдохнут летом, не уезжая с Ямала
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Три тысячи юных пуровчан отдохнут летом, не уезжая с Ямала 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Более полторы тысячи юных пуровчан отправятся этим летом на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами региона. Условия для активного отдыха еще трех тысяч ребят организуют непосредственно на территории Пуровского района.
Как сообщили в районном управлении по делам молодежи и туризма, охват отдыхом, оздоровлением и занятостью пуровских детей и молодежи сохранен на уровне прошлого года.
На территории района будут задействованы малозатратные формы: детские лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе одиннадцати образовательных школ, а также летние площадки на базе домов детского творчества и других учреждений, имеющих ведомственную принадлежность к сфере культуры, молодежи и спорта. Ребят ждут игры, соревнования, турпоходы и другие увлекательные мероприятия.
В лесном массиве в восьми километрах от Тарко-Сале выше по течению реки Окуневой устроят полевой палаточный лагерь «Олимп». Здесь планируют собрать подростков в возрасте от 10 до 17 лет. За одну смену смогут отдохнуть полсотни начинающих туристов.
«Санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по организации отдыха и оздоровления детей уже получили все учреждения. Для обеспечения качественного и безопасного питьевого режима в летних пришкольных лагерях заключены договоры на поставку бутилированной воды. Учреждения имеют всю необходимую инфраструктуру и оборудование для организации отдыха и проведения мероприятий», — сообщили в управлении.
Во всех летних оздоровительных учреждениях будут проведены проверки в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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