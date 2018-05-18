Три тысячи юных пуровчан отдохнут летом, не уезжая с Ямала

Более полторы тысячи юных пуровчан отправятся этим летом на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами региона. Условия для активного отдыха еще трех тысяч ребят организуют непосредственно на территории Пуровского района.

Как сообщили в районном управлении по делам молодежи и туризма, охват отдыхом, оздоровлением и занятостью пуровских детей и молодежи сохранен на уровне прошлого года.

На территории района будут задействованы малозатратные формы: детские лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе одиннадцати образовательных школ, а также летние площадки на базе домов детского творчества и других учреждений, имеющих ведомственную принадлежность к сфере культуры, молодежи и спорта. Ребят ждут игры, соревнования, турпоходы и другие увлекательные мероприятия.

В лесном массиве в восьми километрах от Тарко-Сале выше по течению реки Окуневой устроят полевой палаточный лагерь «Олимп». Здесь планируют собрать подростков в возрасте от 10 до 17 лет. За одну смену смогут отдохнуть полсотни начинающих туристов.

«Санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по организации отдыха и оздоровления детей уже получили все учреждения. Для обеспечения качественного и безопасного питьевого режима в летних пришкольных лагерях заключены договоры на поставку бутилированной воды. Учреждения имеют всю необходимую инфраструктуру и оборудование для организации отдыха и проведения мероприятий», — сообщили в управлении.