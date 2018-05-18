Ещё
На костромских водоемах усилят контроль за отдыхом детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

На костромских водоемах усилят контроль за отдыхом детей 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме усилена работа по обеспечению безопасности летнего отдыха на воде. Большое внимание уделят детям, комиссия по делам несовершеннолетних организует рейды по местам отдыха у воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проверки проходят как на официальных пляжах, так и на неофициальных. Здесь будут искать несовершеннолетних, находящихся у рек и прудов без сопровождения взрослых. С родителями подростков проводят профилактические беседы.
Комиссия по делам несовершеннолетних просит сообщать о случаях нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей у воды. Оставить сообщение можно по телефонам 31-43-51 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 и 31-05-05 в вечернее время.
k1news.ru: последние новости
Сегодня в Костромской области стартует важная для безопасности детей акция А как изображает свой мир ваш ребенок? Белорусский монастырь откроет выставку-ярмарку в центре Костромы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Жизнь и смерть мальчика с сачком10
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»6
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение