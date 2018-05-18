На костромских водоемах усилят контроль за отдыхом детей

В Костроме усилена работа по обеспечению безопасности летнего отдыха на воде. Большое внимание уделят детям, комиссия по делам несовершеннолетних организует рейды по местам отдыха у воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверки проходят как на официальных пляжах, так и на неофициальных. Здесь будут искать несовершеннолетних, находящихся у рек и прудов без сопровождения взрослых. С родителями подростков проводят профилактические беседы.

Комиссия по делам несовершеннолетних просит сообщать о случаях нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей у воды. Оставить сообщение можно по телефонам 31-43-51 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 и 31-05-05 в вечернее время.