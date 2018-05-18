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Следствие завело уголовное дело после отравления детей бензиновым отравителей в детсаду
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Следствие завело уголовное дело после отравления детей бензиновым отравителей в детсаду 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Воспитатели детсада, расположенного в Симоновском районе столицы, оставили на столе бутылку из-под воды, в которой развели бензиновый растворитель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей бензиновым растворителем в детсаду на юге Москвы.
–По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, не позднее 17 апреля воспитатели детсада, расположенного в Симоновском районе столицы, оставили на столе бутылку из-под воды, в которой развели бензиновый растворитель. Содержимое бутылки выпили четверо детей после спортивных занятий. Их госпитализировали, детям оказали медпомощь. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.
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