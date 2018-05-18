Запись в летний лагерь «Юность Лосинки» откроется 24 мая

Летний лагерь «Юность Лосинки» будет работать в июне в рамках программы «Московская смена» на базе школы №1381 (ул. Коминтерна д.52). Запись начнется 24 мая и продлится до 30 мая. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Во время летней образовательной смены для детей организуют познавательные мероприятия, викторины, акции, дискуссии, конкурсы, а также предложат занятия в различных кружках и секциях. Также в программу включены практические занятия по решению олимпиадных задач, — рассказали в школе.

Принимаются дети от семи до 14 лет, в том числе дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья. Узнать подробности можно у ответственного за организацию «Московской летней смены-2018» по телефону 8 (906) 095-88-82 (Оксана Валерьевна Степанова). (иб)