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Запись в летний лагерь «Юность Лосинки» откроется 24 мая
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Запись в летний лагерь «Юность Лосинки» откроется 24 мая 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Летний лагерь «Юность Лосинки» будет работать в июне в рамках программы «Московская смена» на базе школы №1381 (ул. Коминтерна д.52). Запись начнется 24 мая и продлится до 30 мая. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Во время летней образовательной смены для детей организуют познавательные мероприятия, викторины, акции, дискуссии, конкурсы, а также предложат занятия в различных кружках и секциях. Также в программу включены практические занятия по решению олимпиадных задач, — рассказали в школе.
Принимаются дети от семи до 14 лет, в том числе дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья. Узнать подробности можно у ответственного за организацию «Московской летней смены-2018» по телефону 8 (906) 095-88-82 (Оксана Валерьевна Степанова). (иб)
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