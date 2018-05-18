Обустройство детских площадок пройдет на территории Щербинки

Фото: администрация городского округа Щербинка

Обустройство детских площадок пройдет на территории Щербинки. Об этом сообщили 17 мая в администрации городского округа.

По словам заместителя главы администрации городского округа Щербинка Александра Шутикова, обустройство направлено на детские и спортивные площадки в 26 дворах. Ремонт будут проводить на объектах, которые эксплуатируются более двух лет.