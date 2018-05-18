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Обустройство детских площадок пройдет на территории Щербинки
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Обустройство детских площадок пройдет на территории Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Обустройство детских площадок пройдет на территории Щербинки. Об этом сообщили 17 мая в администрации городского округа.
По словам заместителя главы администрации городского округа Щербинка Александра Шутикова, обустройство направлено на детские и спортивные площадки в 26 дворах. Ремонт будут проводить на объектах, которые эксплуатируются более двух лет.
Александр Шутиков отметил, что на площадках заменят резиновое покрытие, качели, лавочки и другие конструкции. Кроме того, в городском округе продолжатся работы по пополнению песочниц на детских площадках.
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