Экскурсию в океанариум организуют для юных жителей Щаповского

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В преддверии международного Дня защиты детей администрация поселения Щаповское организует для подрастающего поколения экскурсию в океанариум. Выездное мероприятие состоится 31 мая.

— Ребята совершат поездку в подмосковный Красногорск. Планируется, что во время этого увлекательного визита участники смогут посетить три зала океанариума, — поделилась информацией представитель администрации поселения Щаповское Татьяна Чаусова.

Кроме того, непосредственно в сам День защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, на территории муниципального образования пройдут игровые и развлекательные мероприятия.