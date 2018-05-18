Ещё
Экскурсию в океанариум организуют для юных жителей Щаповского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Экскурсию в океанариум организуют для юных жителей Щаповского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В преддверии международного Дня защиты детей администрация поселения Щаповское организует для подрастающего поколения экскурсию в океанариум. Выездное мероприятие состоится 31 мая.
— Ребята совершат поездку в подмосковный Красногорск. Планируется, что во время этого увлекательного визита участники смогут посетить три зала океанариума, — поделилась информацией представитель администрации поселения Щаповское Татьяна Чаусова.
Кроме того, непосредственно в сам День защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, на территории муниципального образования пройдут игровые и развлекательные мероприятия.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Более 25 дворов благоустроят в Щербинке Заслуженная артистка Азербайджана посетила Рязановское Фольклорные номера покажут на сцене Дома культуры «Михайловское»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Жизнь и смерть мальчика с сачком10
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»6
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение