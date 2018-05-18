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В воронежской спортшколе ребенок упал с высоты и сломал позвоночник
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В воронежской спортшколе ребенок упал с высоты и сломал позвоночник 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Следователи начали проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика, который упал с высоты в воронежской спортивной школе олимпийского резерва.
При падении с высоты ребенок получил серьезные травмы. После госпитализации врачи поставили мальчику диагноз — компрессионный перелом пяти позвонков.
«В рамках доследственной проверки следователями будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
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