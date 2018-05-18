В воронежской спортшколе ребенок упал с высоты и сломал позвоночник

Следователи начали проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика, который упал с высоты в воронежской спортивной школе олимпийского резерва.

При падении с высоты ребенок получил серьезные травмы. После госпитализации врачи поставили мальчику диагноз — компрессионный перелом пяти позвонков.

«В рамках доследственной проверки следователями будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.